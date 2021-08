- Tej nocy doszło do bardzo bandyckiego aktu w Zamościu, gdzie sprawca podpalił Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz punkt szczepień - mówił szef rządu.

Premier przypomniał, że szczepienia są bardzo istotne w walce z epidemią, a infrastruktura medyczna jest kluczowa w tym procesie. - Drodzy rodacy, szczepienia są zaporą przed czwartą COVID-19. One przebiegają dzisiaj w tempie wolniejszym. Ta infrastruktura, która jest utrzymywana, potrzebna jest po to, by ludzie z powrotem zainteresowali się całym programem szczepień. To bardzo ważne, aby powstrzymać czwartą falę - podkreślił Morawiecki.

Reklama

Prezes Rady Ministrów zapewnił, że "będziemy niezwykle surowo podchodzić do takich aktów jak np. w Grodzisku Mazowieckim". Tam zatrzymani zostali sprawcy gróźb karalnych - mówił premier. Jak dodał, służby dysponują nagraniem z podpalenia w Zamościu.

- Nie będzie żadnej tolerancji. Będziemy z całą determinacją ścigać przypadki tego typu - podkreślił premier.

Specjalna grupa

O szczegółach śledztwa ws. podpalenia w Zamościu mówił szef policji.



- Poleciłem Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie powołanie specjalnej grupy operacyjno-dochodzeniowej, która już zajmuje się tą sprawą - podkreślił Komendant Główny Policji.

- Mamy zabezpieczone monitoringi. Prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do spersonalizowania, ustalenia i zatrzymania sprawcy tego niezwykle bulwersującego, bandyckiego ataku - dodał gen. insp. Jarosław Szymczyk.

ZOBACZ: Materiał z akcji gaszenia pożaru opublikował Zamosc.tv





To nie pierwszy tego typu incydent w ostatnich dniach.



Atak w Gdyni

Przypomnijmy, że wcześniej, w niedzielę, grupa kilkunastu osób zaatakowała szczepionkobus stojący na bulwarze w Gdyni. Otoczyła pojazd, krzycząc: "Jesteście zabójcami" oraz "Jesteście dziećmi doktora Mengele". Interweniowała policja. Czytaj więcej na ten temat

- Szczepimy od dziewięciu miesięcy i pierwszy raz spotkaliśmy się z taką sytuacją. W szczepionkobusie były prawie same kobiety i nie czuły się bezpiecznie. Dziewczyny wezwały policję, która przyjechała na miejsce i asystowała podczas naszej pracy. Normalnie mamy otwarte drzwi w szczepionkobusie, a tego dnia musiały być zamknięte, by nie było jakiegoś zagrożenia dla medyków i osób chętnych do szczepienia - powiedziała Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka Szpitali Pomorskich.

Atak w Grodzisku Mazowieckim

25 lipca antyszczepionkowcy związani z ruchem Polskie Żółte Kamizelki próbowali wedrzeć się do punktu szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Krzyczeli o przeprowadzaniu "eksperymentów medycznych". Dwie osoby zostały zatrzymane.

"Wolność na sztandarach, usta pełne wulgaryzmów i pięści przeciw drugiemu człowiekowi" - komentował minister zdrowia Adam Niedzielski.