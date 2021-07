Najnowszy sondaż IBRiS. Koalicja Obywatelska wyprzedza Polskę 2050 Szymona Hołowni

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, chęć udziału w głosowaniu zadeklarowało 44,5 proc. badanych (zdecydowanie tak - 32,6 proc., raczej tak - 11,9 proc.). W porównaniu do sondażu przeprowadzonego dla "Wydarzeń" pod koniec czerwca, to wzrost o 1,8 pkt. proc.

Do urn nie wybrałoby się natomiast 42,3 proc. wyborców (raczej nie - 16,7 proc., zdecydowanie nie - 25,6 proc.). To spadek o 3,8 pkt. proc.

13,2 proc. ankietowanych nie wie, czy poszłaby głosować.

Zjednoczona Prawica liderem

Według sondażu dla "Wydarzeń" Polsatu Zjednoczona Prawica (PiS, Porozumienie i Solidarna Polska) mogłaby liczyć na 34 proc. poparcia.

Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z 20 proc. poparciem - wynika z sondażu. Dzięki wzrostowi o 3,1 pkt proc. KO wyprzedza Polskę 2050 Szymona Hołowni. Ta może liczyć na 15,5 proc. głosów (spadek o 1,6 pkt. proc.)

Tuż za podium uplasowała się Lewica - 8,2 proc. (po spadku o 1,1 pkt. proc.). Piąte miejsce zajęłaby Konfederacja z poparciem 7 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.). Spadek poparcia w porównaniu do poprzedniego badania notuje także PSL-Koalicja Polska, które mogłoby liczyć na 5,3 proc. głosów (spadek o 1,3 proc. proc.).

Prawie 10 proc. ankietowanych (9,9 proc.) nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Nowa partia w zestawieniu

Gdyby Zjednoczona Prawica nie utworzyła jednej listy, a każda z partii stratowałaby oddzielnie, głosy rozłożyłyby się następująco: PiS - 29,5 proc., Porozumienie Jarosława Gowina - 1,2 proc., Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry - 0,9 proc. Nowa partia - Partia Republikańska Adama Bielana mogłaby liczyć na - 1,5 proc. poparcia.

Drugie miejsce w zestawieniu należałoby do Koalicji Obywatelskiej - 18,9 proc., a podium uzupełniłaby Polska 2050 Szymona Hołowni - 15,3 proc. poparcia.

Lewica mogłaby liczyć wówczas na 8,2 proc. poparcia, Konfederacja 7,8 proc., a PSL-Koalicja Polska - 5,3 proc.

Wspólna lista opozycji?

Ankietowani byli pytani także o to, czy opozycja powinna wystawić wspólną listę wyborczą do Sejmu. Za tą opcją opowiedziało się 44,6 proc. respondentów, z kolei 21,3 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej nie" lub "zdecydowanie nie".

Odpowiedzi "trudno powiedzieć" lub "nie wiem" udzieliło 34,1 proc. respondentów.