Donald Tusk w Kleosinie. Zaczął od słów o Janie Pawle II

Tusk: Wracają do nas słowa Jana Pawła II, że solidarność to zawsze jeden z drugim

Wspominając o zjednoczeniu Polaków w momencie napaści Rosji na Ukrainę i przyjmowaniu rodzin ukraińskich przewodniczący PO stwierdził: - My w takich momentach krytycznych umiemy złapać się za ręce, stanąć jedno obok drugiego i nawet jeśli czasem zapominamy, to wraca do nas ten apel, te słowa Jana Pawła II, że solidarność to jest zawsze jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu.

Donald Tusk poruszył także podczas spotkania m.in. kwestię dzietności w Polsce. Jak powiedział: - Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania, stwierdziłem rzecz bardzo przykrą. Kiedy zastanawiamy się, czemu jest mniej dzieci, dlaczego ta gotowość do rodzicielstwa jest mniejsza niż wcześniej, przecież musimy myśleć o warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby polskie rodziny były dzietne - mówił. Chwilę potem wskazał, że w Polsce jest niemal 1200 gmin, gdzie nie ma ani jednego żłobka. - Nie możemy na to czekać pięć lat. To powinno być i będzie jedno z pierwszych zadań nowego rządu, żeby w Polsce nie było ani jednej gminy, w której nie ma żłobka. I to jest z mojej strony zobowiązanie - zapowiedział przewodniczący PO.

Tusk mówił także o prawach kobiet, "poczuciu bezpieczeństwa - czy to jest bezpieczeństwo w domu, czy na ulicy, czy bezpieczeństwo w szpitalu, kiedy zbliża się chwila porodu". Jak wskazał: - Statystyki są upiorne - 1/3 kobiet które znalazły się na porodówkach mówi, że spotykało je tam doświadczenie straszne, że warunki rodzenia są nieakceptowalne. Kobieta chciałaby mieć pewność, że cierpienie w czasie porodu nie będzie przekraczało ludzkiej miary i chciałaby móc o tym zdecydować. Pewne decyzje dotyczące porodu nie mogą zależeć od zasobności kieszeni - dodał. Chwilę potem wspomniał o kwestii żłobków, stwierdzając: "moim zdaniem nie ma ważniejszej sprawy".

Jak także wskazywał, "demografia to nie są wróżby i to nie jest temat do tandetnych wojen. W tym tempie za 70 lat pozostanie nas jedynie 28 milionów" - mówił. - Polska będzie wielka jeśli będzie nas wielu.

Tusk: Władza, która myśli, że ludzie są głupi, sama jest głupia

Tusk powiedział też, że filozofia jest prosta: praca musi się opłacać. - Bogactwo narodu, bogactwo rodziny bierze się z pracy. Władza musi szanować tych, którzy pracują. Ci, którzy pracują, utrzymują tę władzę - przekazał.

Nawiązując do obozu rządzącego stwierdził: - Widać, jak oni nas traktują. Powiem tak: ponieważ oni chcą nas traktować jak głupców uważam, że się pomylą w tych wyborach. Władza, która myśli, że ludzie są głupi, sama jest głupia.

Przewodniczący PO odniósł się także do osób wchodzących w dorosłość. Jak stwierdził: - Musimy kompletować te pomysły, które starać się prezentować z najlepszą wolą i wiarą dotyczące kredytów i dopłat dla tych, którzy nie mają mieszkania, bo jak nie będą mieli mieszkania, to prędzej czy później wyjadą, żeby chcieli mieć dzieci, bo jak się ma gdzie mieszkać, ma się dzieci i ma się poczucie własnych praw, bezpieczeństwa, to ta decyzja o wyjeździe jest bez porównania rzadsza - mówił także, dodając, że trzeba sprawić, by "ci, którzy wchodzą w dorosłość uwierzyli, że tu jest przyszłość" oraz że młodzi "muszą uwierzyć, że zostając tutaj, rosną". - Nie w sensie fizycznym, ale że rosną ich nadzieje, marzenia się realizują, zarabiają więcej pieniędzy, są szanowani, nie muszą się bać, mogą mieć swoje poglądy polityczne, mogę mieć swoją orientację seksualną - tłumaczył.

W czwartek parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej w ramach akcji #TuJestPrzyszłość przybyli do województwa podlaskiego. W spotkaniach otwartych z mieszkańcami między innymi w Kleosinie uczestniczy przewodniczący PO Donald Tusk.