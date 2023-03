Według Donalda Tuska 2-3 letnia przerwa w pracy często zamienia się w "dożywotnią przerwę".

- Chcemy, by nowy system powodował, że gdy kobiety stają się matkami i wtedy, gdy tego chcą, mogły dokonać następującego wyboru - zaznaczył lider PO.

Były premier zapewnił, że nie chodzi o licytowanie się na to, kto więcej pieniędzy rozda.

- Ale ludziom powinno się dobrze powodzić, bo pracują. Nie może być tak, że ktoś kto ciężko pracuje, nie ma z tego żadnej premii - przekonywał. Lider opozycji zapewnił, że dlatego świadczenie przysługiwałoby matkom, które będą pracowały.

Tusk ocenił, że wprowadzenie "babciowego" to byłaby sytuacja, w której wszyscy wygrywają.

- Matka jak chce, wraca do pracy, ma trochę więcej środków, tymi środkami dzieli się, po to, żeby dziecko miało opiekę. A z punktu widzenia nas wszystkich jako całości państwa nikt nie traci na tym, bo jak (kobieta) wraca do pracy, zaczyna płacić różne składki, to one i tak do budżetu wrócą mniej więcej w tej wysokości, a nawet większej niż te 1500 zł - argumentował Tusk.

Tusk o rozliczeniu rządów PiS

Polityk odniósł się także krytycznie do rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Ludzie mają prawo żądać uczciwego rozliczenia co do złotówki tych, którzy okradali nas przez 7 lat z pieniędzy, praw, nadziei i marzeń - podkreślił Tusk.

I jak zapewniał, rząd "chce bezkarnie kraść, dlatego potrzebna jest mu kontrola nad mediami. - Upaśli się na państwowych pieniądzach, bo opinia publiczna przyzwyczaiła się do tego - przekonywał wyborców.

Tusk odniósł się także do medialnych informacji o szczegółach umowy koalicyjnej, w której lider Partii Republikańskiej Adam Bielan i prezes PiS Jarosław Kaczyński mieli dzielić się miejscami na listach wyborczych.

- Tajna umowa pomiędzy Kaczyńskim i Bielanem to handel. Obsiedli wszystko, co się dało w Polsce i spisują gdzieś po piwnicach kto ile z tego wyrwie - mówił Tusk.