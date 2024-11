Granica polsko-litewska. Filipińczycy w rękach SG

Straż Graniczna na pograniczu polsko-litewskim miała do rozwiązania jeszcze jedną sprawę. Tym razem z obywatelami Filipin w roli głównej. W poniedziałek podczas kontroli drogowej ustalono, że obcokrajowcy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

Mężczyźni złożyli wniosek o pobyt tymczasowy w Polsce i do czasu jego rozpatrzenia byli zobowiązani do nieopuszczania kraju. Filipińczycy złamali te przepisy, przekraczając ponownie granicę z Litwy do Polski.