Powódź w Polsce. Ewakuacja Lewina Brzeskiego

Powódź 2024. WOT w Lewinie Brzeskim

Lewin Brzeski. Zrozpaczeni mieszkańcy: Zostaliśmy zostawieni na pastwę losu

Do tego rodzaju relacji odniósł się we wtorek rano premier Donald Tusk podczas sztabu kryzysowego.

Jak dodał, to ważne, by do rządzących dochodziły do takie sygnały, bo dzięki temu będą mogli odpowiednio rozdysponować siły. - Ci ludzie nie mają czasu udawać, że jest źle. Jeśli mówią, że jest źle, to znaczy, że jest, przynajmniej w ich odczuciu - zaznaczył.