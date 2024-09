Opolszczyzna walczy z masami wody. Gmina Głogówek zalana

Powódź na południu Polski. Władze wprowadzają stan klęski żywiołowej

Sytuacja jest poważna na całej Opolszczyźnie. W poniedziałek przed południem doszło do pęknięcia zbiornika retencyjnego Topola na Nysie Kłodzkiej koło Paczkowa. To jeden z czterech zbiorników przed Nysą. Jego pęknięcie oznacza, że teraz woda szybko przedostanie się do zbiornika Kozielno, a z niego do kolejnych - Otmuchów i Nysa. Burmistrz paczkowa Artur Rolka zaapelował do mieszkańców, aby się ewakuowali.