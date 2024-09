W niedzielę Wody Polskie uruchomiły zbiornik Racibórz Dolny . Ma on ochronić przed zalaniem Kędzierzyn-Koźle , Opole , Wrocław i mniejsze miejscowości.

W okolicy natychmiast zaczęli gromadzić się ludzie. - Do tragedii naprawdę nie jest daleko. Bardzo proszę, żeby nie ryzykować, a z drugiej strony nie utrudniać pracy służb i regionalnych zarządów Wód Polskich. To nie jest moment, aby jeździć i uprawiać turystykę klęskową - mówił minister Tomasz Siemoniak. To określenie w kontekście obecnych powodzi zostało wówczas użyte po raz pierwszy.