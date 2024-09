Dramatyczna sytuacja w Nysie. Pilny komunikat policji

" Ewakuacja Nysy . Mieszkańcy muszą natychmiast wrócić do domów. Mieszkańcy parterów muszą przejść na wyższe piętra" - czytamy w komunikacie.

Powódź 2024. Ewakuacja Nysy

Nysa. Woda zalała szpital

Od niedzieli woda z Nysy Kłodzkiej wylewa się do miasta. W poniedziałek zarządzono całkowitą ewakuację szpitala w Nysie.

W niedzielę ewakuowano najbardziej chorych pacjentów i przewieziono ich do placówek w Opolu , Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. W nyskim szpitalu pozostały osoby, które były w dobrym stanie i mogły samodzielnie się poruszać. Niestety sytuacja okazała się zbyt poważna.

- W nocy ewakuowaliśmy najbardziej potrzebujących pacjentów leżących, siedzących, wymagających stałej hospitalizacji, dostępu do sprzętu. To stało się ograniczone już w naszej placówce, więc dzięki Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego udało się zgromadzić 22 karetki, które przewoziły te osoby do szpitali w Opolu, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach - mówił Daniel Palimąka w rozmowie z Polsat News.