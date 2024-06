Ważna decyzja izraelskiej armii. Zatwierdzono plan ofensywy

- Nie zamierzam wdawać się w dyskusję i spekulować na temat tego, co może się wydarzyć, poza stwierdzeniem, że nikt nie chce szerszej wojny regionalnej - powiedział dziennikarzom generał dywizji Patrick Ryder, rzecznik Pentagonu , cytowany przez Reutersa.

Izrael. Odpowiedź na działania Hezbollahu

W nocy z czwartku na piątek libański Hezbollah wystrzelił co najmniej 30 dronów w kierunku siedziby północnego dowództwa Izraela w jednym skoordynowanym uderzeniu i był to największy jak dotąd atak tej grupy z użyciem dronów na państwo żydowskie. Libańskie ugrupowanie wystrzeliło także około 100 rakiet, co również było największym tego typu atakiem odkąd Hezbollah zaczął ostrzeliwać Izrael po rozpoczęciu wojny w Strefie Gazy.