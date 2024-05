Do stanowiska MTS odniósł się rzecznik palestyńskich władz. W rozmowie z Reuterem uznał, że "z zadowoleniem" przyjmują decyzję wobec Izraela , ponieważ odzwierciedla ona "międzynarodowy konsensus" , by zakończyć zbrojny konflikt.

Głos zabrał także Hamas - organizacja sprawująca władzę w Strefie Gazy. Ona również jest zadowolona ze stanowiska MTS, lecz uważa, że to za mało i nalega, by całkowicie wstrzymać wojenne działania Izraela w palestyńskiej enklawie.

Zgoła co innego o decyzji Trybunału sądzą rządzący Izraelem . Tamtejszy minister finansów stwierdził, iż "ci, którzy żądają", aby jego kraj zatrzymał wojnę, "żądają, aby (Izrael) zdecydował się przestać istnieć ". - Nie zgadzamy się na to - skwitował.

Izrael atakuje Rafah. Biały Dom chciał ograniczenia działań

Jak uściślono, Biały Dom liczy na to, że działania Izraela na bardziej ograniczoną skalę pozwolą uniknąć dużej liczby ofiar wśród palestyńskich cywilów. Strona izraelska z kolei oczekuje, że nowy plan operacji w Rafah nie spotka się ze sprzeciwem amerykańskiego prezydenta Joe Bidena .

Biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu poinformowało 6 maja, że gabinet wojenny jednogłośnie zatwierdził operację militarną w Rafah, by " wywrzeć presję na Hamas ". W ocenie władz Izraela kryją się tam cztery ostatnie bataliony bojowników tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej.

Dodatkowo izraelskie władze twierdzą, że ich siły odkryły w Rafah dziesiątki tuneli prowadzących na należący do Egiptu półwysep Synaj. Jeszcze wcześniej twierdziły, że przez granicę egipską do Strefy Gazy napływa uzbrojenie dla Hamasu i innych palestyńskich ugrupowań terrorystycznych. Egipski państwowy serwis informacyjny odrzucił sugestie dotyczące przemytu do Gazy jako "kłamstwa".