Według szefa sejmowej komisji finansów publicznych Janusza Cichonia (KO) we wtorek o godz. 12 w Sejmie zostanie złożony wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Do poniedziałku rano pod wnioskiem podpisało się 185 posłów - podał Cichoń.

Do tych planów odnieśli się byli prezesi NBP Leszek Balcerowicz i Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Leszek Balcerowicz o drukowaniu pieniędzy

- Zaangażowanie polityczne nie jest uzasadnionym powodem do stawiania prezesa NBP przed Trybunałem Stanu - powiedział Leszek Balcerowicz.

Jego zdaniem bardziej uzasadnionym powodem do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest to, że prezes NBP łamał konstytucję. - Moim zdaniem poważnym uzasadnieniem jest to, że łamał konstytucję, mówiąc popularnie, drukując pieniądze dla finansowania deficytu budżetu - tłumaczył.