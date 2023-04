Pełnia Księżyca w kwietniu będzie jednym z najważniejszych zjawisk astronomicznych na wiosennym niebie . To właśnie na jej postawie ustalana jest data Świąt Wielkanocnych, które zbliżają się wielkimi krokami.

Różową Pełnię Księżyca będziemy mogli obserwować za kilka dni i chociaż Srebrny Glob tak naprawdę wcale nie zmieni wówczas swojego zabarwienia, to i tak będzie prezentował się okazale.

Kiedy jest pełnia Księżyca w kwietniu i co dla nas oznacza? Okazuje się, że lista przesądów o pełni Księżyca jest naprawdę długa.

Kiedy jest pełnia Księżyca w kwietniu 2023 i co oznacza?

Pełnia Księżyca w kwietniu będzie widoczna na niebie już w czwartek 6 kwietnia 2023. Kulminacja zjawiska nastąpi około godziny 6:37. Później nasz naturalny satelita powoli zacznie przechodzić w kolejną fazę.



Niestety wbrew oczekiwaniom niektórych osób tarcza Srebrnego Globu nie przybierze wówczas różowego odcienia. Popularne określenie Pełnia Różowego Księżyca jest bowiem symboliczne i odnosi się do koloru wiosennych kwiatów nazywanych floksami, które są bardzo popularne w Ameryce Północnej.

Nie tylko Różowy Księżyc. Jakie są nazwy kwietniowej pełni Księżyca?

Określenie "Różowy Księżyc" to jednak dopiero wstęp. Pełnię Księżyca w kwietniu możemy bowiem nazywać na znacznie więcej sposobów.

Najczęściej stosowane są takie określenia jak:

Pełnia Różowego Księżyca,

Pełnia Kiełkującej trawy,

Pełnia Jajeczna,

Pełnia Rybna

Pełnia Paschalna (w kościele)

Pełnia Księżyca w przesądach. Jak oddziałuje na człowieka?

Podobno pełnia Księżyca wpływa na człowieka w wyjątkowy sposób. Przyczynia się do zmiany jego samopoczucia i zachowania. Takie rzeczy zawsze należy traktować z przymrużeniem oka, jednak nie zaszkodzi zapoznać się z przykładami przesądów o pełni Księżyca.

Zdjęcie Złe samopoczucie i bezsenność podczas pełni Księżyca? Niektórzy wierzą, że Srebrny Glob ma na nas ogromny wpływ / 123RF/PICSEL

Księżyc spotęguje nasze problemy ze snem

Niektórzy twierdzą, że pełnia Księżyca negatywnie wpływa na jakość naszego snu. To sprawia, że często po przebudzeniu jesteśmy zmęczeni i pozbawieni energii. Aby załagodzić ten stan, zalecało się picie ziołowych naparów.

Porządki warto robić w czasie pełni Księżyca

Sprzątanie nie należy do najprzyjemniejszych czynności, jednak podczas pełni Księżyca obowiązki domowe miałby okazywać się prostsze, a efekty porządków utrzymywać się na dłużej. Trzeba przyznać, że to dość nieszkodliwy przesąd. A nuż okaże się skuteczny?



Podczas pełni Księżyca nie stawiamy łóżka blisko okna

Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które mogą być wówczas rzekomo bardziej narażone na choroby i osłabienie odporności. Ten ludowy przesąd ma dotyczyć również kobiet ciężarnych i osób ze słabym zdrowiem psychicznym.

Warto ścinać włosy podczas pełni Księżyca

Nasze prababki wierzyły, że jeśli się na to zdecydujemy, włosy będą lśniące i zdrowe. Dodatkowo będą rosły szybciej niż przed obcięciem.

Nie wolno pokazywać palcem na Księżyc

To stary przesąd o pełni Księżyca, który głosi, że jest to przejaw braku szacunku wobec sfery sacrum. Taka obraza może przynieść nieszczęście np. doprowadzić do skaleczenia.

Oddawanie pokłonów Księżycowi ma zapewnić powodzenie

W połączeniu z wypowiedzeniem imienia wybranka miało zapewnić młodej dziewczynie przychylność Księżyca i pomóc w zdobyciu uczuć wymarzonego partnera.

Dziecko narodzone podczas pełni Księżyca

To pozytywny omen. Jeśli dziecko urodziło się podczas pełni Księżyca, w przyszłości miało charakteryzować się ogromnym sprytem i bystrością umysłu.



Zamążpójście podczas pełni Księżyca

Było kiedyś częstą praktyką z uwagi na wiarę w to, że takie małżeństwo przetrwa, będzie szczęśliwe i pełne dobrobytu.

