Spis treści: 01 Wielkanoc 2023 - kiedy wypadają dni wolne od szkoły?

02 Wielkanoc 2023: Czy szkoła musi zapewnić opiekę świetlicową na czas ferii?

03 Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu?

04 Kiedy jeszcze dni wolne od szkoły?

Wielkanoc 2023 - kiedy wypadają dni wolne od szkoły?

Zgodnie z wytycznymi MEN, które znajdują się na stronach rządowych, wielkanocna przerwa od nauki w szkole 2023 potrwa od 6 kwietnia (czwartek) do 11 kwietnia (wtorek). Oznacza to, że dzieci będą miały 7 dni wolnego. Do szkoły nie pójdą już w czwartek 6 kwietnia, a wrócą do niej dopiero w środę, 12 kwietnia.

Nie ma w tym niczego zaskakującego, bo Wielkanoc należy do tych świąt, które co roku wypadają w te same dni tygodnia, więc wielkanocne ferie przypadają od lat w te same dni.

CZYTAJ TAKŻE: Kiedy złożyć życzenia wielkanocne? Nie popełnij tego błędu

Wielkanoc 2023: Czy szkoła musi zapewnić opiekę świetlicową na czas ferii?

W czasie, kiedy dzieci będą miały wielkanocne ferie, ich rodzice będą musieli iść do pracy. Chodzi o czwartek i piątek przed świętami oraz wtorek po świętach. Nie każdy rodzic będzie mógł sobie pozwolić na wzięcie urlopu wypoczynkowego w tym czasie. Czy więc szkoła ma obowiązek zapewnienia na ten czas opieki nad młodszymi dziećmi?

Przepisy mówią wyraźnie — szkoła może, ale nie musi zapewnić opiekę dzieciom w czasie przerwy od nauki. Niektóre placówki otwierają świetlice po wcześniejszym rozpoznaniu przeprowadzonym wśród rodziców. Warto więc się zorientować, czy takie rozwiązanie jest w szkole naszego dziecka.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu?

W tym przypadku prawo nie jest dosłowne — nie ma w nim mowy o tym, od jakiego wieku można dziecko zostawiać samo w domu. Artykuł 106 Kodeksu Wykroczeń mówi jednak tak:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Nie ma tu więc mowy o pozostawieniu dziecka w domu bez opieki, choć "przebywanie w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia" można tak szeroko zinterpretować. I dlatego wiek 7 lat przyjmuje się jako ten, do którego dzieci nie powinny zostawać same w domu.

Kiedy jeszcze dni wolne od szkoły?

Uczniowie będą mieli dni wolne również 3 maja (Święto Narodowe) oraz 8 czerwca (Boże Ciało). Te dni to oficjalne święta, w które rodzice również będą mieli wolne. W tym roku 3 maja przypada idealnie, bo w poniedziałek, będzie to więc naturalne przedłużenie majówkowego weekendu. Boże Ciało przypada jak co roku w czwartek, a w piątek uczniowie wracają już do szkół.

Natomiast uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz do matury mogą liczyć na dni wolne od szkoły podczas tych egzaminów. W przypadku matur będą to 4, 5 i 8 maja (czwartek, piątek i poniedziałek). Natomiast w szkołach podstawowych ósmoklasiści będą pisali egzamin 23, 24 i 25 maja. Będą to wtorek, środa i czwartek, które dla uczniów tych szkół będą dniami przerwy w nauce szkolnej.

