26-letni kierujący oplem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Chcąc uniknąć uderzenia w poprzedzający go pojazd, zjechał na prawą stronę i potrącił trzy osoby idące chodnikiem.

Poszkodowani to osoby w wieku od 39 do 45 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala w Siedlcach. Doznali lekkich obrażeń ciała i po badaniach zostali wypisani do domów.

Jak informuje policja, wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Siedlce: Groźny wypadek. Kierowca ma cofnięte uprawnienia

Funkcjonariusze sprawdzili dane kierowcy w policyjnym systemie informatycznym. Okazało się, że 26-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z przekroczoną liczbą 24 punktów karnych. O jego dalszych losach będzie decydował sąd.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami 26-latkowi grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.