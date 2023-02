- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 17.26 - przekazała oficer prasowa. Na miejsce zdarzenia, oprócz policji, zadysponowano też trzy zastępy straży pożarnej oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Doszło do zderzenia motocykla kawasaki oraz dostawczego mercedesa - wyjaśniła Wersocka. Prawdopodobnie poruszający się jezdnią motocykl uderzył we włączającego się do ruchu dostawczaka.

Wypadek w Jankach. Motocyklista trafił do szpitala

Do zderzenia doszło na ulicy Wspólnej w Jankach, na wysokości numeru 39.

- Ustaliliśmy, że kierujący busem był trzeźwy, natomiast w przypadku motocyklisty, który został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, trzeźwość zostanie ustalona po badaniu krwi - powiedziała Wersocka.

Reklama

Czytaj także: Zderzenie auta z motocyklistą. Za kierownicą miał siedzieć nietrzeźwy aktor