Wysoka woda zalała pola i drogi w kilku miejscach na Mazowszu, w tym miejscowości Młynarze (powiat wyszkowski) . To właśnie tam służby porządkowe oraz ratownicze prowadzą akcję udrażniania przejazdu drogą powiatową.

- Na długości 800 metrów droga do Młynarzy jest zalana . Dziś przejazd jest utrudniony przez zator lodowy, który utworzył się przez noc. To kulminacja trudnej sytuacji - relacjonował w rozmowie z Polsat News wójt gminy.

Strażacy dowożą dzieci do szkoły

- Nasi ochotnicy wczoraj i dziś pomagają w przewozie uczniów do szkoły. Wczoraj swoim wozem przewieźli pięcioro dzieci, dziś też są zapisane na kurs w obie strony - dodał samorządowiec.

"Wesoły autobus. Przewóz dzieci z terenów m. Młynarze do szkoły. W związku z wysokim stanem wody na drodze powiatowej w miejscowości Młynarze w dniu dzisiejszym zastęp z naszej jednostki przewiózł dzieci do szkoły w Zabrodziu - chociaż taki plus dla dzieci w związku z końcem ferii" - przekazali w mediach społecznościowych.