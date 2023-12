Pogoda. Wichury, alerty RCB i IMGW

Pogoda w Polsce. Przekroczone stany wód

Pogoda. Niż Abdul zdominowal wtorek

W nocy z wtorku na środę w całym kraju będzie pochmurnie. Na zachodzie i na Pomorzu lokalnie zachmurzenie umiarkowane, tam też wystąpią opady deszczu. We wschodniej części kraju i na północy to będą opady deszczu ze śniegiem. Nad samym morzem niewykluczone są również burze. W górach słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 st. C w kotlinach podgórskich, 0 st. C na północnym wschodzie kraju, 3 st. C w centrum, do 4-5 st. C na południu.