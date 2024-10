Warszawa. Pobyt w izbie wytrzeźwień. Radni zwiększyli opłatę

Jak wynika z uzasadnienia uchwały, realny koszt pobytu w izbie wytrzeźwień w 2022 roku to 626,71 zł, podczas gdy do tej pory pobierano 393 zł. "W związku z powyższym w projekcie uchwały (...), przyjęto kwotę wynikającą z ogłoszonej przez Ministra Zdrowia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień tj. 437 zł" - napisano w uzasadnieniu.

Jeszcze zanim przystąpiono do głosowania, radny Maciej Binkowski z Prawa i Sprawiedliwości funkcjonowanie stołecznej izby wytrzeźwień, to tak naprawdę fikcja.

- Jakikolwiek program profilaktyki jest fikcją , ściągalność opłat w większości też jest fikcją - mówił. Według Binkowskiego większość osób, które tam trafiają, to "starzy bywalcy", którzy niekiedy, szczególnie w okresie mrozów, traktują to miejsce jako hotel .

- W tym momencie za pobyt czteroosobowej rodziny w weekend w Sopocie to jest koszt rzędu 400-500 złotych i to w nieruchomości odległej o jakieś pięćdziesiąt metrów od plaży. W związku z powyższym moje pytanie jest następujące - czy będziemy po raz kolejny dosypywać do tego pieniądze? - pytał radny z ramienia PiS, zastanawiając się, czy Warszawa "powinna iść wzorem innych miast i zlikwidować ten PRL-owski relikt".