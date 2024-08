Nocna prohibicja w Warszawie? Wynik konsultacji jest jednoznaczny

Ratusz wziął również uwagę przedsiębiorców, a konkretnie właścicieli sieci popularnych sklepów czynnych od 6:00 do 23:00 . Jak wyjaśniła rzeczniczka urzędu miasta Monika Beuth , ze względu na te handlowe punkty rozważa się wprowadzenie ograniczenia właśnie od 23. - To po prostu wynika z czystej pragmatyki - uściśliła Beuth.

Interia zapytała rzeczniczkę o zdanie innych przedsiębiorców zajmujących się nocną sprzedażą alkoholu , a więc przede wszystkim sklepów monopolowych. Jak zapewniła, wróci do nas z tą informacją później, ponieważ niewykluczone, że taka opinia również spłynęła do ratusza , należy ją jednak najpierw zlokalizować wśród pokaźnej liczby wiadomości.

Nowe ograniczenia w Warszawie. Rafał Trzaskowski zlecił przygotowanie projektu

- Bardzo prawdopodobne, że ograniczenie sprzedaży obejmie całe miasto. Jeśli byłaby to wycinkowa uchwała, to wówczas wszystko to, co położone jest poza granicą obszaru objętego ograniczeniem, będzie przestrzenią, gdzie zaczyna się koncentrować życie nocne. Wraz ze wszystkimi jego niedogodnościami - powiedziała Interii Monika Beuth.