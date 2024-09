Warszawa. Ostatnie Pokolenie blokuje centrum stolicy

Nowy rok szkolny. Aktywiści ostrzegają

- Rodzice, dołączcie do nas. Policja, mandaty - to nic w porównaniu z katastrofą klimatyczną, która sprawi, że wasze dzieci nie będą mogły oddychać. To ostatni czas, żeby zrobić to, co do nas należy - mówił jeden z aktywistów, podczas gdy policja siłą ściągała go z drogi.