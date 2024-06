Adam Struzik pełni funkcję marszałka Mazowsza od ponad 20 lat i ludowcy od początku nie wyobrażali sobie, by mogło się to zmienić. Robili więc wszystko, by Struzik utrzymał władzę na Mazowszu. Obiekcje miała jednak Koalicja Obywatelska, której radni też mieli chrapkę na to stanowisko. Zwłaszcza, że podkreślali, że zdobyli o wiele więcej mandatów niż PSL czy Lewica.