Matura 2026, język polski. Lista lektur obowiązkowych
Matura 2026 coraz bliżej. Przyszłoroczni absolwenci szkół średnich przystąpią do trzech egzaminów na poziomie podstawowym. Pierwszym z nich będzie ten z języka polskiego. Jakich lektur można się wówczas spodziewać i które utwory literackie wchodzą w skład obowiązkowych? Poniżej listy dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
Matura 2026 jest egzaminem kończącym edukację na poziomie ponadpodstawowym. Przystąpienie do niej jest dobrowolne, jednak to właśnie wyniki z tego egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji na studia. Z tego względu uczniowie chcący kontynuować swoją edukację muszą przystąpić do matury.
Spis treści:
- Matura 2026. Język polski. Co będzie na egzaminie?
- Matura 2026, język polski. Lista lektur na poziomie podstawowym
- Matura 2026, język polski. Lista lektur na poziomie rozszerzonym
Matura 2026. Język polski. Co będzie na egzaminie?
Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z obowiązkowej części ustnej i pisemnej. Dodatkowo uczniowie mogą wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy. Wówczas egzamin zdają na poziomie rozszerzonym.
Matura z języka polskiego sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie wymienionej w podstawie programowej. Centralna Komisja Edukacyjna w informatorze maturalnym wskazała listę lektur obowiązkowych. Matura w 2026 roku będzie przeprowadzona w formule 2023, a lista lektur określona jest przez podstawę programową kształcenia ogólnego z 2024 roku.
Zadania z egzaminu ustnego i pisemnego sprawdzają nie tylko znajomość tekstu lektur, ale także znajomość ich problematyki. Ponadto część pisemna egzaminu podzielona jest na test historycznoliteracki składających się z pytań otwartych i zamkniętych oraz wypracowanie, w czasie którego uczniowie mogą odwołać się do szerszej listy lektur.
Matura 2026, język polski. Lista lektur na poziomie podstawowym
Egzaminy ustne z języka polskiego będą przeprowadzane przez cały maj zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szkoły. Z kolei pisemną maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym uczniowie rozpoczną 4 maja 2026 roku o godzinie 9:00.
Aby zdać maturę pisemną z języka polskiego, należy osiągnąć wynik co najmniej 30 proc. punktów.
Tak przedstawia się lista lektur obowiązkowych na maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym:
- Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana,
- Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja,
- Homer, Iliada (fragmenty),
- Sofokles, Antygona,
- Lament świętokrzyski (fragmenty),
- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty),
- Pieśń o Rolandzie (fragmenty),
- William Szekspir, Makbet,
- Molier, Skąpiec,
- Ignacy Krasicki, wybrana satyra,
- Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Dziady cz. III,
- Bolesław Prus, Lalka,
- Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty),
- Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara,
- Stanisław Wyspiański, Wesele,
- Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty),
- Stefan Żeromski, Przedwiośnie,
- Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty),
- Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu,
- Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty),
- Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem,
- Albert Camus, Dżuma,
- George Orwell, Rok 1984,
- Sławomir Mrożek, Tango,
- Marek Nowakowski, Górą "Edek" (z tomu Prawo prerii),
- Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie),
- Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach),
- Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty).
Obowiązkowe utwory poetyckie:
- Bogurodzica,
- Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, treny IX, X, XI,
- Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny,
- Adam Mickiewicz, Oda do młodości,
- Juliusz Słowacki, Testament mój.
W teście historycznoliterackim na poziomie podstawowym może być sprawdzana również wiedza z zakresu lektur obowiązkowych ze szkoły podstawowej takich jak:
- Ignacego Krasickiego, Bajki,
- Adam Mickiewicz, Dziady cz. II oraz Pan Tadeusza (księgi: I, II, IV, X, XI, XII),
- Aleksander Fredro, Zemsta,
- Juliusz Słowacki, Balladyna.
Ponadto mogą pojawiać się zadania zawierające utwory literackie spoza listy lektur. Zadania te będą jednak sprawdzały umiejętność rozumienia i intepretowania tekstu, a nie wiedzę historycznoliteracką.
W wypracowaniu uczniowie mogą dodatkowo odwołać się do:
- Potopu Henryka Sienkiewicza,
- Zbrodni i Kary Fiodora Dostojewskiego,
oraz lektur z podstawy programowej takich jak:
- Legenda o św. Aleksym (fragmenty),
- Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty),
- Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty),
- Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich,
- Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty),
- Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty),
- William Szekspir, Romeo i Julia,
- Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod,
- Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu,
- Eliza Orzeszkowa, Gloria victis,
- Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…,
- Tadeusz Borowski, Ludzie, którzy szli,
- Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty),
- Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie),
- Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych),
- Antoni Libera, Madame,
a także dowolnego utworu poetyckiego jako innego utworu literackiego albo jako kontekstu. Uczeń może sięgnąć także do lektur z poziomu rozszerzonego.
Matura 2026, język polski. Lista lektur na poziomie rozszerzonym
Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej. Uczniowie podejdą do niego 15 maja o godzinie 9:00.
Egzamin ten będzie sprawdzał wiedzę nie tylko ze znajomości lektur z zakresu podstawowego, ale także lektur z zakresu rozszerzonego, czyli:
- Homer, Odyseja (fragmenty),
- Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty),
- Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki),
- William Szekspir, Hamlet,
- Juliusz Słowacki, Kordian,
- realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)
- Franz Kafka, Proces (fragmenty),
- Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata,
- Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy,
- Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe,
- Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa,
- Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku,
- Sławomir Mrożek, wybrane opowiadanie,
- wybrany esej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta.
W wypracowaniu może się także odwołać do lektur z zakresu rozszerzonego z podstawy programowej z 2018 roku:
- Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty),
- Platon, Państwo (fragmenty),
- Arystofanes, Chmury,
- Wergiliusz, Eneida (fragmenty),
- św. Augustyn, Wyznania (fragmenty),
- św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty),
- François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty),
- Michel de Montaigne, Próby (fragmenty),
- Juliusz Słowacki, Lilla Weneda,
- Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia,
- Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa,
- Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie.
W wypracowaniu uczeń może odwołać się do dowolnego utworu poetyckiego jako innego utworu literackiego albo jako kontekstu.