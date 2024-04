- Kiedy sytuacja została zidentyfikowana jako bardzo, bardzo poważna, rozesłano alerty - przekazał szef MSWiA, komentując działania systemu RCB po śmierci pięciu osób w wyniku huraganowego wiatru. Stało się to jednak, co zaznaczył polityk, już po tragediach w Zakopanem i Rabce. Marcin Kierwiński zapowiedział także przegląd procedur i nie wykluczył, że wymagają one zmian. Tymczasem posłowie PiS złożyli wniosek o odwołanie małopolskiego wojewody Krzysztofa Klęczara.