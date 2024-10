OFF Radio Kraków to stacja krakowskiej rozgłośni publicznego Radia Kraków z muzyką i kulturą offową, która działa od stycznia 2015 roku. Ma głównie charakter muzyczny, z audycjami i informacjami z Krakowa. W poniedziałek Radio Kraków na swojej stronie poinformowało, że kanał tematyczny OFF będzie teraz praktycznie w całości prowadzony przez sztuczną inteligencję.

"Nowa odsłona kanału OFF Radio Kraków to eksperyment badawczo-medialny, próbujący zdiagnozować i odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki może nieść ze sobą rozwój sztucznej inteligencji dla kultury, mediów, dziennikarstwa, społeczeństwa" - napisano w komunikacie. Reklama

AI zastąpi prowadzących. "Wszyscy, którzy tworzyli to miejsce, wylecieli"

O sprawie jako pierwszy poinformował w sieci Mateusz Demski.

"Niedawno pisałem o tym, że OFF Radio Kraków przestaje nadawać w znanej dotąd formule, że wszyscy, którzy dotąd tworzyli to miejsce, wylecieli z pracy. Wczoraj poznaliśmy szczegóły, kilkanaście osób z redakcji, mowa o doświadczonych dziennikarkach i dziennikarzach, artystkach i artystach, osobach twórczych, zastąpi sztuczna inteligencja" - przekazał na Facebooku współpracownik stacji.

"Decyzję o zautomatyzowaniu naszej profesji podjął Marcin Pulit, powołany na likwidatora Radia Kraków, który mianował się redaktorem naczelnym (naczelnikiem?) OFF Radia Kraków. Zmiany w redakcji nazywa 'eksperymentem badawczo-medialnym'. Pisze, że kreowany przez AI program ma być adresowany do osób z tzw. pokolenia Z, odpowiadać na ich potrzeby i zainteresowania, poruszać kluczowe dla nich tematy, analizować jak AI może wpływać na to, co myślą, jak konsumują informacje. W żadnym miejscu nie wspomniał, że kilkanaście osób chwilę wcześniej straciło pracę" - dodał dziennikarz. Reklama

List otwarty w sprawie radiowej AI. Do grona krytyków stacji dołącza znany pisarz

To także on jest autorem listu otwartego do Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pod którym podpisało się kilka tysięcy osób.

"Zaskakuje nas fakt, że pomysł ten narodził się (i został wcielony w życie) w mediach publicznych - miejscu, które, w sposób szczególny, powinno wyznaczać standardy oraz stać na straży wiarygodności, rzetelności i autentyczności. Media publiczne, według statutu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powinny zapewniać pluralizm, bezstronność, wyważenie i niezależność przekazu oraz wysoką jakość i integralność - wiarygodność treści" - czytamy w liście.

Głos w sprawie zabrał także pisarz Jakub Żulczyk. "Co ten eksperyment ma komukolwiek pokazać? Jaką wartość społeczną ma mieć takie radio? Jest to absolutnie skandaliczna decyzja, zwłaszcza że dotyczy ona państwowego radia, a dyrektor powinien polecieć za samo jej zaproponowanie" - napisał w serwisie X.

Kłótnia o OFF Radio Kraków. Naczelny stacji odpowiada

Na serię nieprzychylnych komentarzy zareagowało szefostwo lokalnej rozgłośni.

- Od rozpoczęcia emisji w 2015 roku OFF Radio Kraków było głównie stacją muzyczną programowaną w sposób zautomatyzowany, uzupełnianą o dwugodzinne pasmo prowadzone na żywo i autorskie programy muzyczne. Programy te, po jednym w tygodniu, prowadzili głównie zewnętrzni współpracownicy i to z nimi, z końcem sierpnia 2024 r. rozwiązane zostały umowy o współpracę - wyjaśnia Interii Marcin Pulit, redaktor naczelny Radia Kraków i likwidator spółki. Reklama

- Przyczyną nie było wprowadzenie narzędzi sztucznej inteligencji. Po dziewięciu latach istnienia, na początku tego roku, została dokonana analiza słuchalności i zawartości merytorycznej programu. Większość programu anteny OFF Radia Kraków pokrywała się z drugim kanałem tematycznym Radiem Kraków Kultura oraz główna anteną Radia Kraków, a zasięgi słuchalności OFF Radia Kraków były bliskie zeru. To było podstawą do decyzji o dokonaniu zmiany - dodaje.

- Nowe OFF Radio Kraków ma być kierowane do młodszego słuchacza w wieku 18 - 26 lat, pod tym kątem konstruowana jest już playlista. Pomysł, by w okresie przejściowym przeprowadzić eksperyment radiowy z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji zrodził się przy okazji. To element naszego udziału w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój AI. Założyliśmy, że po 3 miesiącach zostanie przeprowadzona ewaluacja eksperymentu - wyjaśnia

- Eksperyment nie będzie prowadzony na antenach Radia Kraków i Radia Kraków Kultura - zapewnia. Reklama

-----