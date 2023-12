"Pracujemy normalnie i dotyczy to wszystkich działów, zarówno dziennikarzy jak i pracowników biurowych czy działu techniki. Będą wypłacane wynagrodzenia, udzielane urlopy" - piszą w liście do pracowników nowe władze Polskiego Radia po decyzji o postawieniu spółek mediów publicznych w stan likwidacji. Interia dotarła do maila, w którym poinformowano o zmianach, jakie wkrótce pojawią się na antenach publicznego nadawcy.