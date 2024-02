Na stronie internetowej kościoła św. Barbary w Krakowie widnieje zaproszenie na msze dla singli, które odbywają się tam w każdy ostatni wtorek miesiąca od września do czerwca o godzinie 18. Od zwykłego nabożeństwa różnią się one tym, że ksiądz odprawia je w intencji "o męża, żonę". To jednak nie wszystko. Parafia stara się pomóc wiernym odnaleźć potencjalnych małżonków też na inne sposoby.