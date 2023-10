W miejscowości doszło do buntu części mieszkańców powiązanych z tamtejszym proboszczem. Właścicielka wskazała w sieci, że została "napiętnowana w swojej wsi" , a to wszystko za sprawą księdza , który z ambony miał przekazać wiernym, aby ci nie kupowali w tamtym miejscu kwiatów.

Powód? Córka kobiety nie przystąpiła do I komunii świętej ze względu na inne wyznanie.

Ksiądz uderzył w kwiaciarnię, zareagowali ludzie

Sprawa poruszyła społeczność. Zaczęto zawieszać paragony