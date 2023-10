Hierarcha podkreślił, że zatrudnić go mogą zarówno osoby prywatne, jak i instytucje. Dodał, że szuka pracy dla "człowieka z jego wykształceniem ".

Kraków. Biskup szukał pracy. Celem zbiórka

Zarobione pieniądze zostały przekazane dziewięcioletniej Kamili z Nowego Targu, która choruje na SMA. Jest to rdzeniowy zanik mięśni , którego wyleczenie kosztuje siedem milionów złotych .

Odpowiedź na ogłoszenie przerosło oczekiwania pomocniczego biskupa krakowskiego. Poinformował w kolejnym ogłoszeniu, że "jedzie do roboty" .

Biskup szukał pracy, by pomóc dziewczynce. "8 tys. za godzinę"

W swoim kolejnym oświadczeniu, hierarcha napisał: " W czasie tej kilkudniowej kampanii o szukaniu pracy skarbonka została zasilona kwotą blisko 25 tysięcy zł. Gdyby to podzielić na trzy zadania, które zostały wykonane w tym czasie, wychodzi na to, że roboczo godzina wyniosła nie 1 ale ok. 8 tys. zł".