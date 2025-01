Polowanie na policjanta. Działania BSW budzą wątpliwości

Przypomnijmy. We wtorek w Interii opisaliśmy historię Łukasza Czesnaka, policjanta z Krakowa. Ten półtora roku temu napisał do naszej redakcji wiadomość, w której poinformował o problemach policjantów z radiowozami i brakiem pieniędzy na ich remont i zakup paliwa. To utrudniało pracę funkcjonariuszom. Wiadomość Czesnaka była pokłosiem tekstu, w którym opisaliśmy, że komendant wojewódzki policji wyremontował swój gabinet za setki tysięcy złotych.