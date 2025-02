Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Litworowy Kocioł wypełniony mrozem

"Miało być zimno. I było. Ostatecznie Litworowy Kocioł zanotował -41.1 st. C. To najniższa temperatura zanotowana kiedykolwiek na ziemiach polskich. Można założyć, że to miejsce jako jedyne w PL jest w stanie osiągnąć -50 st. C" - czytamy na profilu meteoprognoza.pl w serwisie X: Reklama

Stacja pomiarowa Litworowy Kocioł znajduje się w Dolinie Litworowej w Tatrach Zachodnich. Jest to tak zwane mrozowisko, czyli teren ukształtowany w ten sposób, że gromadzi się w nim zimne powietrze, którego odpływ jest utrudniony. W tych miejscach notuje się wyjątkowo niskie temperatury.

Projektem badania tatrzańskich mrozowisk kieruje dr Bartosz Czernecki z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowcy wyniki swoich badań publikują w serwisie mrozowiska.pl.

Jak twierdzi dr Czernecki we wpisie na swoim profilu w serwisie X, była to "najniższa wartość temperatury zmierzonej w Polsce w XXI wieku". Dodał, że był to "rekord Tatr i blisko rekordu Polski".

Jak podaje meteoprognoza.pl, dotychczasowy rekord zimna w Polsce zanotowano w Żywcu w 1929 roku i wynosił on -40,6 st. C.

IMGW: Najzimniej w Jakuszycach

Biuro Prasowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowało, że według wskazań ich stacji pomiarowych najzimniej w nocy z niedzieli na poniedziałek było w Jakuszycach, gdzie zanotowano -21,5 st. C. Z kolei na stacji Szemud było -20,2 st. C, a w Kozienicach -17,6 st. C. Na stacji Jelenia Góra przy gruncie zmierzono -24 stopnie Celsjusza. Reklama

Ponieważ stacja pomiarowa Litworowy Kocioł nie należy do IMGW, Instytut nie może potwierdzić pomiarów pochodzących z tej lokalizacji. Jednocześnie IMGW podkreśla, że była to "bardzo mroźna noc, najzimniejsza tej zimy".

-----

