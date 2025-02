Nieprzyjemne przebudzenie

"Poranek jest bardzo mroźny, na stacji synoptycznej Kozienice notujemy -17,5 st. C. Temperatura odczuwalna wynosi nawet -22 st. C we Włodawie. W wielu miejscach temperatura wynosi od -13 do -16 st. C, lokalnie poniżej -17 st. C" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia będzie jednak znacznie cieplej.