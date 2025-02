Pogoda nie odpuszcza. Do Polski napływają masy arktycznego powietrza, co sprawi, że czeka nas kolejne już uderzenie zimy. W części kraju prognozowane są intensywne opady śniegu, a marznąca nawierzchnia nie ułatwi warunków do jazdy. Chociaż termometry nadal będą pokazywać ujemne wartości, w nocy z soboty na niedzielę siarczysty mróz może sięgać nawet -16 stopni Celsjusza.