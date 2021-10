W Zielone Górze na os. Zastalowskim nieznany sprawca ściął piłą przydrożny krzyż. Zniszczenia zauważyli w poniedziałek po południu mieszkańcy, którzy powiadomili o tym swoją parafię. Sprawa została również zgłoszona policji.

Policja zatrzymała podejrzewanego

We wtorek wieczorem rzecznik lubuskiej policji poinformował, że policja zatrzymała podejrzewanego. "Policjanci z Zielonej Góry w wyniku intensywnych działań operacyjnych ustalili i zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który może odpowiadać za zniszczenie krzyża na Os. Zastalowskim. Trwają czynności procesowe z jego udziałem".



Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone z art. 196 Kodeksu karnego mówiącego o odpowiedzialności za obrazę uczuć religijnych. Zgodnie z nim sprawcy tego przestępstwa grozi nawet do dwóch lat więzienia.

Zdarzenie bardzo przykre i bolesne dla ludzi wierzących

Rzecznik Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha poproszony przez "Gazetę Lubuską" o komentarz do tej sprawy powiedział: "Nie znam motywów, jakimi kierował się sprawca. Nie wiem więc, czy mamy do czynienia jedynie z aktem wandalizmu, czy też celowo zaatakowano przedmiot czci religijnej. Tak czy inaczej, zniszczenie krzyża to zdarzenie bardzo przykre i bolesne dla ludzi wierzących".

