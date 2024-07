Początek rozmowy Piotra Witwickiego ze Szczepanem Twardochem dotyczył nowej książki pisarza "Powiedzmy, że Piontek" . Redaktor naczelny Interii porównał "Króla", popularną powieść Twardocha, do hitowej płyty muzycznej - a czytelników do fanów oczekujących nowej wersji piosenki.

- Następnym razem, jak pojawia się książka Szczepana Twardocha, to oczekuje się, że może to następny "Król" - dodał prowadzący. - Czy łatwo sprostać tym wymaganiom , czy może jest tak, że docierają potem sygnały, że czekaliśmy jednak na coś innego?

- Literatura nigdy nie jest łatwa, przynajmniej dla mnie. Pisanie przychodzi mi z wielkim trudem. I jest to czynność bardzo żmudna i męcząca, której nie lubię. Bardzo lubię wymyślać powieści i bardzo lubię mieć powieść gotową, napisaną. Ale pisania w ogóle nie lubię - odpowiedział Twardoch.

Szczepan Twardoch: Koniec literatury wieszczono już 100 lat temu

- Jeśli chodzi o powieść wysokoartystyczną, to wydaje mi się, że jej rola niespecjalnie zmieniła się w ciągu ostatnich 100, 150, może nawet 200 lat - stwierdził Szczepan Twardoch.

Jednak jak zauważa: " zmieniła się rola literatury popularnej ". Według niego to właśnie ona współistnieje z serialem i grą komputerową. - W tych nowych dziedzinach też są wartości artystyczne - dodaje.

Piotr Witwicki następnie nawiązał do zmiany w percepcji młodzieży, na bardziej emocjonalną, przez większy kontakt ze zdjęciami niż tekstem pisanym.

- Koniec literatury wieszczono już 100 lat temu, gdy pojawiło się kino. Potem, gdy pojawiła się telewizja, wieszczono koniec kina. Kiedy pojawiły się gry komputerowe, to wieszczono, że to koniec intelektualnego rozwoju młodych ludzi, ponieważ zamiast czytać "Krytykę czystego rozumu" Kanta, to grają w Mario Bros - zauważył Szczepan Twardoch.