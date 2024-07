Okienko transferowe w ZUS. O co chodzi?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już niedługo zamyka okres zwany oknem transferowym, który pozwala ubezpieczonym na wybór miejsca, do którego mają być przekazywane ich składki emerytalne.

W 2024 roku okienko transferowe trwa od 1 kwietnia do 31 lipca. W tym czasie osoby ubezpieczone w ZUS mogą zdecydować, czy 2,92 proc. ich wynagrodzenia brutto ma być przekazywane do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), czy ma pozostać na subkoncie w ZUS. Decyzja ta wpływa na sposób inwestowania ich składek emerytalnych, co może mieć znaczenie dla wysokości przyszłych emerytur. Reklama

Podczas okna transferowego, które otwiera się co cztery lata, ubezpieczeni mają możliwość złożenia specjalnego oświadczenia dotyczącego przekazywania swoich składek emerytalnych. Jeśli decyzja nie zostanie podjęta, składki automatycznie pozostaną na subkoncie w ZUS. Należy podkreślić, że osoby, które złożyły oświadczenie w 2014 lub 2016 roku i chcą kontynuować przekazywanie składek do OFE, nie muszą tego robić ponownie. Z uwagi na pandemię, w 2020 roku nie było okna transfrowego, więc osoby, które rozpoczęły pracę po 2016 roku i chcą przystąpić do OFE, mają teraz taką możliwość. Następna okazja pojawi się za dopiero za cztery lata.

Okno transferowe nie dla wszystkich. Kto może skorzystać?

Warto przy tym pamiętać, że okna transferowe mają istotne ograniczenia dotyczące wieku.

Decyzję o przekazaniu pieniędzy do OFE mogą podjąć wyłącznie mężczyźni przed 55. rokiem życia i kobiety przed 50. rokiem życia. Osoby starsze, z racji obowiązywania tzw. "suwaka bezpieczeństwa", nie mogą już korzystać z tej opcji - ich składki automatycznie pozostają w ZUS. Reklama

Mechanizm ten ma na celu stopniowe przenoszenie środków zgromadzonych w OFE na subkonto w ZUS, aby zapewnić większą stabilność w okresie poprzedzającym przejście na emeryturę.

Okienko transferowe ZUS 2024. Co zrobić, aby składki trafiły do OFE?

Aby składki trafiły do OFE, należy wypełnić formularz ZUS-US-OFE-03. Formularz ten można złożyć w ZUS-ie na kilka sposobów: elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych, osobiście w dowolnej placówce ZUS lub pocztą na adres dowolnego oddziału. Termin złożenia oświadczenia upływa 31 lipca 2024 roku.

Dla osób, które zdecydują się na przekazywanie części składki do OFE, istotne jest również zawarcie umowy z wybranym funduszem w ciągu czterech miesięcy od złożenia oświadczenia. Jeśli taka umowa nie zostanie zawarta, składki nie będą przekazywane do OFE, a pozostaną na subkoncie w ZUS.

Regulacje dotyczące przekazywania składek emerytalnych do OFE są ujęte w Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 28 sierpnia 1997 roku. Znacząca zmiana w tym prawie miała miejsce w 2014 roku, kiedy rząd podjął decyzję o przeniesieniu części środków zgromadzonych w OFE do ZUS. Skutkiem tej decyzji był transfer ponad 150 miliardów złotych, co wywołało szeroką debatę publiczną i kontrowersje związane ze sposobem zarządzania środkami na przyszłe emerytury. Reklama