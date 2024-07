Kiedy przejść na emeryturę? Lipiec to najlepszy miesiąc

Potwierdzają to liczby . Jeżeli na przykład emeryt miał przed 1 czerwca na koncie ZUS zgromadzone 450 tys. zł, po waloryzacji dopisano do tego aż 66,9 tys. zł. Seniorzy, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu mają więc czego żałować. Przejście na emeryturę w lipcu oznacza, że świadczenie liczy się już od zwaloryzowanej kwoty, czyli jest po prostu dużo większe.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę w lipcu? Ważny termin

Co więcej, oprócz tego świadczenia senior otrzyma jednocześnie wynagrodzenie należne mu za przepracowany okres. Jeżeli senior pracuje do 29 lipca, to wypłata od pracodawcy trafi do niego za ten miesiąc. Wniosek o emeryturę złożony w lipcu to dwie "wypłaty" dla emeryta.