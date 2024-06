Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent?

Na poziom waloryzacji rent i emerytur ma wpływ nie tylko wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych , ale również realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia . Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Ów wskaźnik wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to, że świadczenia mają wzrosnąć o co najmniej 6,78 proc.

Jak to się przekłada na konkretne kwoty świadczeń? W przypadku emerytury minimalnej, renty rodzinnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty socjalnej kwota może zostać podniesiona w 2025 roku do 1901,71 zł brutto. Jeśli chodzi o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, to wzrośnie ona do 1426,28 zł brutto.