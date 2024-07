Barbara Nowak zrzekła się mandatu. "Honor nie ma ceny"

W piątek sama była kurator oświaty odniosła się do swojej decyzji. " Nie uciekłam z pola walki . To nie był front. Po aktach szantażu, próbach przejścia do opozycji, nastąpił podział łupów. Wracający po zdradzie, jeszcze więcej dostali" - napisała w mediach społecznościowych.

Jest decyzja w Małopolsce. Łukasz Smółka wybrany na marszałka

Na czwartkowym posiedzeniu sejmiku na marszałka województwa małopolskiego wybrano Łukasza Smółkę, za którym opowiedziało się 22 radnych. Było to szóste podejście do głosowania . Wcześniejsze próby nie przynosiły rezultatu, ponieważ mimo posiadania większości w gremium, część radnych Prawa i Sprawiedliwości nie godziła się na kandydaturę Łukasza Kmity .

Bunt wewnątrz PiS. Przemysław Czarnek komentuje

Chociaż wielu polityków PiS stwierdziło, że nie ugnie się przed buntem, a prezes partii Jarosław Kaczyński miał twardo stać za Kmitą, to ostatecznie kandydata zmieniono na Smółkę. Do decyzji odniósł się Przemysław Czarnek, który stwierdził z kolei, że "tak miało być", a walkę Kmity uznał za "zwycięstwo". - Szkoda, że trochę to trwało (...) Natomiast generalnie tak miało być i dobrze, że to się poukładało - stwierdził podczas wywiadu w programie "Tłit".