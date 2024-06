Rok szkolny 2024/2025. Kiedy się zaczyna i kończy?

Według opublikowanej przez MEN rozpiski, rok szkolny 2024/2025 będzie bardzo długi. Ze względu na to, że 1 września wypada w tym roku w niedzielę, uczniowie do szkoły pójdą 2 września 2024 .

Z kolei zakończenia roku szkolnego można się spodziewać w piątek 27 czerwca 2025 . Oznacza to, że w przyszłym roku wakacje zaczną się dopiero 28 czerwca . To o sześć dni później niż w tym roku.

Rok szkolny 2024/2025. Kiedy dni wolne od nauki?

Przerwa świąteczna w nadchodzącym roku szkolnym potrwa od poniedziałku 23 grudnia do środy 1 stycznia.

Długi weekend czeka uczniów również od 1 do 3 listopada, ze względu na Wszystkich Świętych . Natomiast ze względu na Dzień Niepodległości uczniowie będą mogli odpocząć od zajęć szkolnych od 9 do 11 listopada , który wypada w tym roku w poniedziałek.

Natomiast przerwa wiosenna, podczas której wypadają Święta Wielkanocne, potrwa od 17 do 22 kwietnia 2025 roku.

Majówka w przyszłym roku będzie trwała od czwartku 1 maja do niedzieli 4 maja . Natomiast wolne związane z obchodami Bożego Ciała wypada w czwartek 19 czerwca 2025.

Uczniowie, którzy nie piszą w nadchodzącym roku matur, ani egzaminu ósmoklasisty, mogą się spodziewać dłuższej przerwy w okresie majowym. Dokładny termin egzaminów poznamy dopiero pod koniec sierpnia. Terminy ustalane są przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a ma on na to czas do 20 sierpnia 2024 roku.