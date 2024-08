W 2025 roku możemy liczyć na 13 dni świąt wolnych od pracy. Cztery z nich przypadną w weekend - sobotę lub niedzielę, co oznacza, że nie będą one wpływać na tygodniowy grafik pracy większości Polaków. Z kolei dziewięć z tych świąt przypadnie na dni robocze (poniedziałek - piątek), co z pewnością ucieszy tych, którzy liczą na dodatkowy odpoczynek w trakcie tygodnia.