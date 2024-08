Nowa ulga od ZUS. Wnioski można składać od listopada

Wakacje składkowe to rządowa inicjatywa, która pozwala przedsiębiorcom rezygnację z zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w roku . Z ulgi tej można skorzystać niezależnie od formy opodatkowania dochodów - bez względu na to, czy przedsiębiorcy rozliczają się na zasadach ogólnych (PIT), ryczałtem czy kartą podatkową.

Wakacje składkowe. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Ulga dla przedsiębiorców. Zwolnienie, ale tylko z niektórych składek

Oznacza to, że przedsiębiorca nadal musi opłacać składkę zdrowotną , nawet podczas wakacji składkowych. Zwolnienie dotyczy składek obliczanych od najniższej podstawy wymiaru obowiązującej przedsiębiorcę. Składki te zostaną pokryte z budżetu państwa, co oznacza, że przedsiębiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG, którzy zatrudniają do dziewięciu pracowników (maksymalnie 10 osób, wliczając w to samego przedsiębiorcę). Do tego limitu nie wliczają się natmiast pracownice na zasiłku macierzyńskim i osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym/bezpłatnym.