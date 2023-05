W telewizyjnym wywiadzie Morawiecki powiedział też, że "stara się dopingować" swojego ministra, by "robił co w jego mocy, by jeszcze przed wyborami skrócił czas oczekiwania na rozprawy, aby usprawnił sądy, zmniejszył kosztu funkcjonowania sądownictwa".

"Apel do mnie o podjęcie zmian w sądownictwie przyjmuję w dobrej wierze. Dlatego przesyłam raz jeszcze pakiet moich reform sądownictwa, gotowych do uchwalenia od przeszło czterech lat" - wskazał Ziobro w odpowiedzi.

Ziobro do Morawieckiego: Wreszcie przyjął pan do wiadomości

"Cieszę się, że wreszcie przyjął pan do wiadomości, że szantaż pieniędzmi z KPO służy do blokowania zmian w sądownictwie. Od początku przed tym pana przestrzegałem. Podobnie jak przed warunkowością i Fit For 55" - pisał dalej lider Suwerennej Polski .

Ziobro stwierdził też, że "uległość wobec Unii", to "dalsza degrengolada w sądownictwie, brak obiecanych pieniędzy i ograniczenie polskiej suwerenności".

Zwrócił się też bezpośrednio do swojego szefa. "Pokażmy charakter i wreszcie przeprowadźmy gotowe od dawna projekty" - napisał.

Zaapelował również o wspólną pracę w ramach Zjednoczonej Prawicy i poprosił, by premier "wycofał się ze zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, napisanych we współpracy z Brukselą".

"Pakuję do koperty projekty i przesyłam Panu. (...) Już nie tylko Suwerenna Polska, ale nawet Prezydent RP, uważają, że zmiany te łamią polską Konstytucję. A do tego zamiast przyśpieszyć, spowolnią postępowania" - napisał w "post scriptum".

