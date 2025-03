Po zachodzie słońca temperatura gwałtownie spadnie. Choć przymrozków możemy się spodziewać w całym kraju, najzimniej będzie w powiatach tatrzańskim i nowotarskim.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Nawet 16 stopni na minusie

"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -14 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu Małopolski miejscami może panować mróz na poziomie -16 stopni Celsjusza wxcharts

W związku z tym zagrożeniem w poniedziałek po południu synoptycy wydali nowe alerty pierwszego stopnia związane z silnym mrozem. Trzeba się z nim liczyć w nocy z poniedziałku na wtorek w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w województwie małopolskim:

Rozwiń

Żółte alerty z tego powodu utrzymają się w nocy z poniedziałku na wtorek, od godz. 2:00 do godz. 7:00 we wtorek.

Na południu Małopolski mróz będzie najsilniejszy, jednak w reszcie kraju również trzeba się z nim liczyć. We wszystkich regionach Polski obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia z powodu nocnych przymrozków. Będą one aktywne do środy rano.

Noce w okowach mrozu

Początek tygodnia w wielu miejscach powitał nas zimową aurą. Śnieg pojawił się na północy oraz w górach. Najwięcej pada go w górach i tam silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW podkreśla, że "warunki do wyjścia w góry są bardzo trudne":

Specjaliści podkreślają, że "sytuacja stopniowo będzie się poprawiać, a w godzinach popołudniowych opady zanikną".

Od wtorku pogoda się poprawi i w ciągu dnia będzie słonecznie i spokojnie do czwartku. Pod koniec weekendu warunki się pogorszą i w wielu miejscach będzie przelotnie padać deszcz. Temepratury będą jednak stopniowo rosnąć i w ciągu dnia wyniosą do około 15 stopni.

Pomimo słonecznych i spokojnych dni noce cały czas będą mroźne, zwłaszcza na terenach podgórskich. W nocy z wtorku na środę będzie tam około -7 st. C, a kolejnej nocy do -5 stopni. Miejscami mroźnie na południu może być do weekendu włącznie.



-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Bosak: Żeby wygrać te wybory, trzeba zdobyć głosy pokolenia 50+ RMF