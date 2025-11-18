Zaczyna sypać w wielu miejscach. Pojawiają się nagrania

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Sypnęło śniegiem na północy. W tej części kraju dochodzi do punktowych opadów białego puchu, co widać między innymi na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych. Najwięcej śniegu leży jednak w górach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że mroźna i śnieżna aura niesprawiła, że na szlakach może zrobić się groźnie, nie tylko z powodu oblodzenia. Na dowód pokazano zdjęcia ze świeżymi tropami niebezpiecznego zwierzęcia.

Opady śniegu notuje się nie tylko w górach, lecz również lokalnie na Pomorzu. W górach wciąż aktywne są niedźwiedzie
Opady śniegu notuje się nie tylko w górach, lecz również lokalnie na Pomorzu. W górach wciąż aktywne są niedźwiedzieTatrzański Park Narodowy/Sieć Obserwatorów Burz/Facebookmateriał zewnętrzny

Początek tygodnia upływa pod znakiem wyraźnego pogorszenia w pogodzie. Deszcz ze śniegiem notuje się już nie tylko na terenach podgórskich, lecz również na nizinach. Sypie przede wszystkim na Pomorzu.

Robi się biało na Pomorzu

W mediach społecznościowych we wtorek po południu zaczęły się pojawiać nagrania z północy Polski, na których widać sypiący śnieg. Zamieszczono je między innymi na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku. W komentarzu podkreślono, że są to "punktowo intensywne opady":

Od rana śladowe ilości śniegu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnotowywał między innymi na południowych i wschodnich krańcach województwa pomorskiego.

Ponieważ w ciągu dnia w większości kraju temperatury wciąż są dodatnie, szanse na to, że warstwa śniegu utrzyma się na niżej położonych terenach są niewielkie. Biało jest natomiast w wyższych partiach gór. W Tatrach na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi 25 cm - wynika z danych IMGW.

Zobacz również:

Pierwszy śnieg zawitał do Polski. Synoptycy prognozują kolejne opady i ujemne temperatury, IMGW wydało ostrzeżenia
Polska

Pierwszy śnieg zawitał do Polski, są nagrania. IMGW wydał ostrzeżenia

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Chociaż aura w górach obecnie bardziej kojarzy się z zimą niż jesienią, nie wszystkie zwierzęta udały się jeszcze na zimowy spoczynek. Dotyczy to między innymi niedźwiedzi.

    "Nie, jeszcze nie śpią"

    W Tatrach niedźwiedzie wciąż są aktywne. "Nie, jeszcze nie śpią... To przede wszystkim ze względu na dzikie zwierzęta nie powinniśmy wędrować po szlakach po zmroku. Podziwiajmy Tatry z poszanowaniem przyrody, dbając o własne bezpieczeństwo - i zapewnijmy zwierzętom spokój w trudnym czasie tuż przed zimą" - podkreślają zarządzający TPN.

    Na dowód tego, że nie tylko pogoda w górach może stwarzać zagrożenie, we wpisie zamieszczono zdjęcia, na których widać tropy niedźwiedzi:

    Ślady dużego zwierzęcia, prawdopodobnie niedźwiedzia, odciśnięte w śniegu prowadzą przez leśną polanę pokrytą białym puchem. Dookoła widać zarośla i gałęzie przysypane śniegiem.
    W Tatrach niedźwiedzie wciąż są aktywne - ich tropy są widoczne na świeżym śnieguTatrzański Park Narodowy/Facebookmateriał zewnętrzny

    Obecnie w Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna, jednak możliwe jest "samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - napisano w komunikacie lawinowym TOPR.

    Specjaliści podkreślają, że, że nie należy wędrować po górskich szlakach po zmroku. Trzeba też zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych lub ekstremalnych.

    Zobacz również:

    Wtorek będzie pochmurnym i dość nieprzyjemnym dniem, z opadami deszczu i śniegu w wielu miejscach, zwłaszcza na północy i w południu
    Polska

    Pogoda nie pozwoli cieszyć się jesienią. Najtrudniejsze warunki będą w nocy

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Kierwiński potwierdza: Mieliśmy do czynienia z dwoma aktami dywersjiPolsat News

    Najnowsze