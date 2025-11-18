Zaczyna sypać w wielu miejscach. Pojawiają się nagrania
Sypnęło śniegiem na północy. W tej części kraju dochodzi do punktowych opadów białego puchu, co widać między innymi na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych. Najwięcej śniegu leży jednak w górach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że mroźna i śnieżna aura niesprawiła, że na szlakach może zrobić się groźnie, nie tylko z powodu oblodzenia. Na dowód pokazano zdjęcia ze świeżymi tropami niebezpiecznego zwierzęcia.
Początek tygodnia upływa pod znakiem wyraźnego pogorszenia w pogodzie. Deszcz ze śniegiem notuje się już nie tylko na terenach podgórskich, lecz również na nizinach. Sypie przede wszystkim na Pomorzu.
Robi się biało na Pomorzu
W mediach społecznościowych we wtorek po południu zaczęły się pojawiać nagrania z północy Polski, na których widać sypiący śnieg. Zamieszczono je między innymi na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku. W komentarzu podkreślono, że są to "punktowo intensywne opady":
Od rana śladowe ilości śniegu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnotowywał między innymi na południowych i wschodnich krańcach województwa pomorskiego.
Ponieważ w ciągu dnia w większości kraju temperatury wciąż są dodatnie, szanse na to, że warstwa śniegu utrzyma się na niżej położonych terenach są niewielkie. Biało jest natomiast w wyższych partiach gór. W Tatrach na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi 25 cm - wynika z danych IMGW.
Chociaż aura w górach obecnie bardziej kojarzy się z zimą niż jesienią, nie wszystkie zwierzęta udały się jeszcze na zimowy spoczynek. Dotyczy to między innymi niedźwiedzi.
"Nie, jeszcze nie śpią"
W Tatrach niedźwiedzie wciąż są aktywne. "Nie, jeszcze nie śpią... To przede wszystkim ze względu na dzikie zwierzęta nie powinniśmy wędrować po szlakach po zmroku. Podziwiajmy Tatry z poszanowaniem przyrody, dbając o własne bezpieczeństwo - i zapewnijmy zwierzętom spokój w trudnym czasie tuż przed zimą" - podkreślają zarządzający TPN.
Na dowód tego, że nie tylko pogoda w górach może stwarzać zagrożenie, we wpisie zamieszczono zdjęcia, na których widać tropy niedźwiedzi:
Obecnie w Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna, jednak możliwe jest "samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - napisano w komunikacie lawinowym TOPR.
Specjaliści podkreślają, że, że nie należy wędrować po górskich szlakach po zmroku. Trzeba też zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych lub ekstremalnych.
