Po upalnym weekendzie na początku tygodnia w Polsce zrobiło się wyraźnie chłodniej, a we wtorek w większości kraju trzeba się liczyć z deszczem , a miejscami również z upałem. Mimo wszystko cały czas będzie ciepło jak na tę porę roku - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda mimo wszystko wciąż ciepła

Jak informują specjaliści " termiczna jesień planuje przyjść na przełomie września i października . Ale póki co, lato wciąż szepcze: "nie odchodzę, bo jest mi tu dobrze". Nadchodzące tygodnie nadal mogą być cieplejsze niż w latach 1991-2020" - czytamy na profilu Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW w serwisie X.

Jesień termiczna występuje wtedy, gdy dobowa średnia temperatura powietrza mieści się w zakresie od 5 do 15 stopni Celsjusza . Jeśli powyższa prognoza się potwierdzi, to właśnie tego typu średnie temperatury będą nam towarzyszyć na przełomie miesięcy.

Wiele wskazuje na to, że przez najbliższe tygodnie będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Możliwe, że na północnym wschodzie kraju będzie nawet o ponad 4 stopnie cieplej od średniej wieloletniej .

Prognoza pogody na październik

Obecne modele pogodowe wskazują wyraźnie, że w większości Polski co najmniej do drugiej połowy października będzie od jednego do nawet ponad dwóch stopni cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku.