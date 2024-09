Z nowej prognozy IMGW (model średnioterminowy GFS LAGGED) wynika, że ponad trzydziestostopniowe upały będą towarzyszyć nam jedynie do poniedziałku 9 września.

Tego dnia termometry mają wskazać od 26 st. C na południowym zachodzie do 30 st. C w centrum i na Pomorzu. Chłodniej będzie jedynie w górach - tam słupki rtęci zmierzą 18 st. C.

Nowa prognoza pogody na 10 dni. To koniec upalnej jesieni?

Już we wtorek 10 września w całym kraju odczujemy niewielkie ochłodzenie, temperatury mają bowiem wynieść 23-26 st. C. Chłodniejsze wartości odnotujemy na zachodzie i południu kraju, a najwyższe we wschodniej Polsce. W górach temperatura wyniesie 16 st. C. Reklama

W środę 11 września temperatura będzie niemal taka sama, jak we wtorek.

W czwartek 12 września wartości będą wyższe na wschodzie kraju - tam nawet do 27-28 st. C - a niższe na zachodzie, gdzie prognozuje się 20-23 st. C. W centrum słupki rtęci mają zmierzyć 24-26 st. C, a w górach - 18.

Pogoda. Szykuje się ochłodzenie. Nowa prognoza IMGW na najbliższe dnia

W piątek 13 września znowu będzie chłodniej. W większości kraju możemy spodziewać się 19-22 st. C., na wschodzie 22-25 st. C, a w górach - 15. Bardzo podobnie, choć nieco zimniej ma być w sobotę 14 września. Na ten dzień prognozuje się od 18 do 21 st. C w całym kraju oraz 12 st. C w górach.

W niedzielę 15 września oraz poniedziałek 16 września wartości na termometrach będą rosnąć. Choć niedziela będzie bardzo podobna do soboty, to w poniedziałek słupki rtęci mają wskazać między 20 a 22 st. C w całym kraju oraz 14 st. C w górach.

