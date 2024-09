"Prawie w całym kraju prognozowane jest ekstremalne zagrożenie pożarowe . Sprzyja temu brak opadów, wysokie temperatury oraz porywisty wiatr. Taka mieszanka może doprowadzić do tragedii - dlatego planując weekendowe aktywności miejmy na uwadze bezpieczeństwo swoje i przyrody" - przekazało w piątek po południu IMGW , wskazując, że chodzi o sytuację w lasach.

Prognoza pogody. IMGW ostrzega przed "ekstremalnym zagrożeniem pożarowym"

Nie inaczej ma być w weekend, kiedy który - według synoptyków - również zapowiada się słonecznie i upalnie z temperaturami między 29 a 32 st. C. Dopiero w niedzielę od zachodu nasunie się więcej chmur i możliwe opady deszczu oraz burze.

Alerty będą obowiązywać do poniedziałku, 9 września do godz. 19. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wystosowano dla mieszkańców województwa:

One również będą w mocy do poniedziałku, 9 września do godz. 19.