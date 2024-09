Jeszcze można wykąpać się w Bałtyku. IMGW publikuje dane

Jeśli ktoś ma jeszcze ochotę na kąpiel w Bałtyku, to lepsza okazja może się w tym roku nie powtórzyć. Okazuje się, że nad morzem i w niektórych jeziorach woda wciąż ma ponad 20 stopni Celsjusza. Warto jednak dobrze wybrać kąpielisko. W niektórych miejscach woda może się okazać chłodniejsza o ponad 10 st. C. To "zasługa" zjawiska upwellingu.