Słowa, które wywołały poruszenie w ukraińskich mediach, padły podczas wywiadu Michała Kołodziejczaka na antenie RMF FM w sobotę. Nowy wiceminister stwierdził, że Polska nie powinna przeciwstawiać się akcesji Ukrainy do UE, ale będzie to proces długofalowy, a Polska i Unia Europejska powinny się do tego przygotować.

Michał Kołodziejczak: Powinniśmy wprowadzić ograniczenia na towary z Ukrainy

- Jedno takie gospodarstwo to wielkość 5-6 powiatów w Polsce - dodał i zastrzegł, że polscy rolnicy nie mieliby szans w konkurowaniu z takim przemysłem, gdy Ukraina weszłaby do Unii.

W odniesieniu do potencjalnych zagrożeń Kołodziejczak stwierdził, że Polska powinna - wzorem Niemiec, gdy to my wstępowaliśmy do UE - zastosować "ograniczenia i zamrożenia" dla strony ukraińskiej.